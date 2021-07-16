В Украине стартовала регистрация на экзамен для определения уровня владения госязыком

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Уровень владения государственным языком определяется для выполнения служебных обязанностей или для приобретения гражданства Украины

Сегодня, 16 июля, в Украине стартовала регистрация для сборки экзамена на уровень владения на государственном языке. Об этом сообщила Национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка.

Как отмечается, во время регистрации необходимо выбрать экзамен для определения уровня владения государственным языком для выполнения служебных обязанностей либо для приобретения гражданства Украины.

Сами экзамены начнутся с 19 июля 2021 года. В Киеве ежедневно будут проходить три экзаменационные сессии:

с 09:30 до 11:30; с 12:30 до 14:30; с 15:30 до 17:30.

В регионах испытательные площадки будут работать по отдельному графику, в зависимости от количества желающих.

"По состоянию на сегодня сдать экзамен можно будет в Киеве, Полтаве, Виннице, Чернигове, Житомире, Черкассах, Луцке, Ивано-Франковске, Черновцах, Кропивницкий, Николаеве, Херсоне и Рубежном. Комиссия будет постоянно обновлять перечень испытательных площадок на сайте", - проинформировали в ведомстве.

По результатам успешного прохождения экзаменов будут выдавать государственный сертификат об уровне владения языком. Для граждан Украины экзамен на определение уровня владения языком является бесплатным, а для тех, кто намерен получить гражданство Украины, он будет стоить 492 гривны.

Справка:

Первый экзамен (который подтверждает уровень владения языком) охватывает четыре части: "Культура речи", "Чтение", "Письмо" и "Говорение". Объединенные части "Культура речи" и "Чтение" содержат 44 задания, которые нужно выполнить за один час. Максимальное возможное количество баллов - 66.

Часть "Письмо" содержит одно задание, максимальное возможное количество баллов — 37, на выполнение этого задания дается 40 минут.

Часть "Говорение" содержит два задания (монолог и диалог), максимальное возможное количество баллов — 59, а отведенное время на выполнение этих заданий — 20 минут.

Второй экзамен предназначен для определения уровня владения государственным языком среди тех, кто претендует на гражданство Украины. Экзамен также включает в себя четыре части: "Слушание", "Чтение", "Письмо" и "Говорение". Первые две объединенные содержат 43 задания, максимальное возможное количество баллов — 43, Время — 1 час.

Часть "Письмо" содержит два задания, максимальное возможное количество баллов — 33, время — 40 минут.

Часть "говорения" содержит три задания, максимальное возможное количество баллов — 42, время — 20 минут.

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Ранее сообщалось, что в Украине с 16 июля 2021 года для поступления на государственную службу необходимо подавать сертификат об уровне владения государственным языком. Получить сертификат можно по результатам специального экзамена. Кандидаты на любую должность в государственных органах будут сдавать экзамен. Речь идет о министрах, руководителях областных государственных, районных администраций, руководителях госпредприятий и тому подобное. Подробнее о проверке знать читайте в статье "Обязательный экзамен по украинскому языку для госслужащих: когда и как будут тестировать чиновников на знание " Соловьиной".