Нацбанк выпустит памятную монету к 25-летию Конституции

Памятная монета к 25-летию Конституции Национальный банк Украины

Тираж монеты составляет 2 500 штук

С 21 июня Национальный банк вводит в обращение памятную монету "25 лет Конституции Украины" по случаю 25-й годовщины принятия Основного закона Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, над созданием монеты работали художник Владислав Яровой и скульптор Юрий Лукьянов.

Известно, что 10-гривневая монета изготовлена из серебра серебра 925 пробы, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед", масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, диаметр - 38,6 мм, тираж - 2 500 штук.

Как отмечается, на аверсе монеты на матовом фоне сложенного пазла, очертаниями которого является микротекст с цитатими отдельных статей Конституции Украины, размещено: позолоченный малый Государственный Герб Украины (по центру); надписи: УКРАИНА (вверху), номинал – 10/ГРИВЕНЬ (справа от герба); год чеканки монеты – 2021 (внизу).

На реверсе монеты на матовом фоне сложенного пазла размещены зеркальные силуэтные изображения, олицетворяющие народ Украины и символизируют, что каждый отдельный украинец является частью одного целого, а Основной Закон Украины гарантирует их права; справа – малый Государственный Герб Украины и надписи КОНСТИТУЦИЯ/УКРАИНЫ.

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Напомним, Нацбанк с 9 июня 2021 года ввел в обращение новые монеты, посвященные Евгению Коновальцу и украинскому наследству.