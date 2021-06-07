Нацбанк вводит в обращение новые памятные монеты

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Речь идет о монетах номиналом 10 гривен и 2 гривни

Нацбанк с 9 июня 2021 года вводит в обращение новые монеты, посвященные Евгению Коновальцу и украинскому наследству. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Монета номиналом 2 гривни посвящена Евгению Михайловичу Коновальцу.

Тираж - 35 тыс. шт.

"На аверсе монеты размещены: на фоне калиновой ветви, которая обрамляет монету слева – малый Государственный Герб Украины (вверху), справа от которого надпись УКРАИНА; в центре, на зеркальном фоне, – фалеристический памятник времен освободительной борьбы в виде монограммы из двух букв "С", переплетенных веткой красной калины, – награда "Стрелковая Совет", справа от которой – слова Коновальца и его факсимиле; внизу: номинал монеты – 2 ГРИВНИ и год чеканки монеты – 2021; логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева от награды).

На реверсе монеты на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Евгения Коновальца, слева от которого надпись ОУН и стилизованный трезубец с мечом; справа надписи: ЕВГЕНИЙ КОНОВАЛЕЦ (полукругом), годы жизни 1891 – 1938 (внизу)", - говорится в сообщении.

Новые монеты Пресс-служба Нацбанка

Также, с 9 июня НБУ вводит в обращение памятную монету "наследство".

Номинал памятной монеты - 10 грн, тираж - 4 тыс. штук.