Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету, посвященную Ивану Поддубному

Здание Нацбанка Украины Фото - НБУ

Номинал монеты - 2 гривни, она вводится в обращение уже с 5 октября

В Украине появится новая редкая монета, посвященная известному борцу Ивану Поддубному. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Номинал монеты - 2 гривни, она вводится в обращение уже с 5 октября.

Отмечается, что новая монета из серии "Выдающиеся личности Украины" будет довольно редкой, ведь ее выпускают в небольшом тираже - всего 35 тысяч штук.

Она посвящена 150-летию со дня рождения известного украинского спортсмена Ивана Поддубного.

Отмечается, что 2-гривневая монета сделана из нейзильбера - сплава меди с никелем и цинком.

Она получила рифленый гурт и диаметр 31,0 миллиметров.

На монете изображен не только портрет Поддубного. Также на ней есть малый Государственный герб Украины, надпись "украинский богатырь", стилизованные сцены борьбы, изображение земного шара и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету, посвященную Ивану Поддубному НБУ

Пока еще не известно, сколько будет стоить новая памятная монета, однако, по мнению нумизматов, ее стоимость может быть довольно высокой.

Дело в том, что монеты с таким маленьким тиражом быстро расходятся среди коллекционеров, поэтому встретить ее в обращении будет почти невозможно.

Как известно, Иван Максимович Поддубный родился 8 октября в 1871 в Полтавской области в семье потомственного казака Максима Поддубного.

Украинский спортсмен был шестикратным чемпионом мира по борьбе.

Прапрадед Ивана Поддубного в 1708 году под Полтавой, вместе с казацким войском гетмана Ивана Мазепы, воевал против Московии за суверенную Украину.

В 1900 году он переехал в Киев и начал выступать в киевском цирке братьев Дмитрия, Акима и Петра Никитиных.

Медицинская комиссия, которая осмотрела борца, зафиксировала такие антропометрические данные его атлетического телосложения: рост — 184 см, вес — 118 кг, грудь — 137 см, бицепс — 44 см, предплечье — 36 см, запястье — 21 см, шея 60 см, бедро — 68 см, голень — 47 см.

В 1903 году Поддубный вступил Санкт-Петербургского атлетического общества, от которого выступил на чемпионате мира в Париже.

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Напомним, Национальный банк с 27 сентября 2021 года вводит в обращение памятные монеты "80-я годовщина трагедии в Бабьем Яре". Монета номиналом в 10 грн из серебра посвящена 80-й годовщине трагедии, произошедшей в урочище Бабий Яр в Киеве во время Второй мировой войны.