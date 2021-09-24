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Нацбанк вводит в обращение две монеты к годовщине трагедии в Бабьем Яре

Национальный банк Украины Радио Свобода

Монета номиналом в 10 грн из серебра посвящена 80-й годовщине трагедии, произошедшей в урочище Бабий Яр в Киеве во время Второй мировой войны

Национальный банк с 27 сентября 2021 года вводит в обращение памятные монеты "80-я годовщина трагедии в Бабьем Яре". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что монета номиналом в 10 гривен из серебра, посвященная 80-й годовщине трагедии в урочище Бабий Яр в Киеве во время Второй мировой войны.

С сентября 1941 года до конца сентября 1943 года это было место расстрелов и захоронений.

В частности более чем 100 000 человек были казнены здесь нацистами, жертвами которых стали в основном евреи, а также украинцы, цыгане, представители других национальностей.

Подчеркивается, что на аверсе монеты размещены: малый Государственный Герб Украины (справа), под которым вертикальная надпись под углом "Украина"; слева номинал – 10 гривен (вертикально под углом); в центре на фоне концентрических кругов, напоминающих мишень, и фрагмента топографического изображения Бабьего Яра, напоминает струйки крови, – стилизованная композиция – пронизано пулей сердце; надписи: БАБИЙ ЯР, 1941 (вверху полукругом), год чеканки монеты 2021 (внизу).

На реверсе монеты изображен художественно-образную композицию, которая изображает трагедию Бабьего Яра, – антропоморфные фигуры, что якобы лежат под землей и олицетворяют расстреляны семьи. Вверху размещена надпись: 80-ю годовщину/трагедии в Бабьем яре.

Новости по теме: НБУ выпустил коллекционный набор "Монеты Украины 2021 года"
 

Напомним, ранее Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную монету "украинские спасатели". Монета номиналом 5 гривен посвящена представителям героической профессии спасателя.

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