Нацбанк вводит в обращение две монеты к годовщине трагедии в Бабьем Яре

Монета номиналом в 10 грн из серебра посвящена 80-й годовщине трагедии, произошедшей в урочище Бабий Яр в Киеве во время Второй мировой войны

Отмечается, что монета номиналом в 10 гривен из серебра, посвященная 80-й годовщине трагедии в урочище Бабий Яр в Киеве во время Второй мировой войны.

С сентября 1941 года до конца сентября 1943 года это было место расстрелов и захоронений.

В частности более чем 100 000 человек были казнены здесь нацистами, жертвами которых стали в основном евреи, а также украинцы, цыгане, представители других национальностей.

Подчеркивается, что на аверсе монеты размещены: малый Государственный Герб Украины (справа), под которым вертикальная надпись под углом "Украина"; слева номинал – 10 гривен (вертикально под углом); в центре на фоне концентрических кругов, напоминающих мишень, и фрагмента топографического изображения Бабьего Яра, напоминает струйки крови, – стилизованная композиция – пронизано пулей сердце; надписи: БАБИЙ ЯР, 1941 (вверху полукругом), год чеканки монеты 2021 (внизу).

На реверсе монеты изображен художественно-образную композицию, которая изображает трагедию Бабьего Яра, – антропоморфные фигуры, что якобы лежат под землей и олицетворяют расстреляны семьи. Вверху размещена надпись: 80-ю годовщину/трагедии в Бабьем яре.

Напомним, ранее Национальный банк Украины вводит в обращение новую памятную монету "украинские спасатели". Монета номиналом 5 гривен посвящена представителям героической профессии спасателя.