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Нацбанк разрешил открывать банковские счета с документами в приложении "Дія"

Иллюстрированное фото Министерство и Комитет цифровой трансформации Украины

Отныне можно будет предъявлять внутренний е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу или свидетельство о рождении

Национальный банк Украины предоставил гражданам право во время открытия банковских счетов предъявлять внутренний е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу или свидетельство о рождении в приложении "Дія". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, НБУ расширил возможности использования счетов условного хранения.

В частности, частные нотариусы смогут открывать счет условного хранения (эскроу) для совершения нотариальных действий по принятию от должника денежной суммы долга. А бенефициары счета условного хранения (указанные в договоре, как получатели средств с этого счета) смогут давать указание банка для перечисления другому лицу средств с такого счета.

Кроме того, Нацбанк определил порядок обращения новых ценных бумаг - сберегательных сертификатов банка и урегулировал вопрос открытия счетов международным организациям: 

  • для ООН определен порядок открытия счетов; 
  • для иностранных представительств, которые пользуются иммунитетом и дипломатическими привилегиями, и юридических лиц-нерезидентов уменьшен перечень документов, представляемых при открытии счетов (отменено представление копии удостоверения Министерства иностранных дел Украины об аккредитации представительства на территории Украины/копии документа, подтверждающего взятие юридического лица-нерезидента на учет в соответствующем контролирующем органе в качестве плательщика единого взноса).

Также регулятор предоставил украинцам право во время открытия счетов предъявлять работнику банка е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу, е-свидетельство о рождении и данные о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов с использованием мобильного приложения "Дія".

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Напомним, ранее национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" начал принимать электронные документы в мобильном приложении для оцифрованных документов и услуг "Дія" для осуществления платежей.

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