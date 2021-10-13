НАБУ закрыло дело о злоупотреблениях при закупке вакцин во времена Степанова

Максим Степанов МИНЗДРАВ

Дело закрыто на основании установленного отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления должностными лицами Министерства охраны здоровья во время закупки вакцин против коронавируса во времена министра Максима Степанова. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Украинской правды".

"17 мая 2021 года указанное уголовное производство закрыто на основании п.2 ч.1 ст.284 УПК (установлено отсутствие в деянии состава уголовного правонарушения, – ред.)", - отметили в ведомстве.

В то же время, никаких деталей относительно дела и роли Максима Степанова в нем в НАБУ не сообщили.

Напомним, 18 мая Верховная Рада Украины отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. За соответствующее решение проголосовали 292 народных депутата.

В свою очередь, источник в "Слуге народа" сообщил, что Степанова уволили из-за проблем с контрактами на поставку вакцины от коронавируса, а также из-за пристального внимания к министру со стороны Национального антикоррупционного бюро.