НАБУ устроило "погоню" за автомобилем, в котором перевозили экс-судью Чауса
На требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности никак не реагировали
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро расследований устроили "погоню" за автомобилями Службы безопасности Украины. В бюро утверждают, что в одном из автомобилей находился задержанный экс-судья Николай Чаус. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба НАБУ в своем Facebook.
В Бюро заявили, что детективы идентифицировали автомобили, которыми сотрудники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса, однако на требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности никак не реагировали.
В НАБУ отметили, что Чауса отправили на улицу Владимирскую, 33. Там расположен офис Службы безопасности Украины.
"Подчеркиваем, что в соответствии с ч. 1 ст. 210 УПК Украины уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования.
Правоохранители будут соблюдать закон и передадут подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, нашли в селе в Винницкой области. По данным СМИ, в полицию поступил звонок от жителя села Мазуровка.
Как сообщалось ранее, адвокаты Николая Чауса заявили, что бывшего украинского судью похитили в Молдове вооруженные люди и повезли в неизвестном направлении.
Также эту информацию подтвердили в правоохранительных органах страны.
Позже глава МИД Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем заверил в непричастности Украины к ситуации с похищением судьи Николая Чауса и предложил создать совместную рабочую группу по этому вопросу.
19 мая Чаус записал видеообращение, в котором заявил, что передает материалы на людей, причастных к его похищению в 2016 году, для публикации.