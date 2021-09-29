В Житомирской области нашли захоронение солдат вермахта

Останки найдены во время проверки информации от местных жителей о якобы похороненных в этом месте красноармейцах

Фото из открытых источников

В Лугинском районе Житомирской области поисковики наткнулись на захоронение 12 немецких солдат времен Второй мировой войны. Об этом сообщает в Facebook историко-патриотическое объединение "Поиск".

"Всего за 2 дня работы на локации было обнаружено 12 солдат вермахта и 9 жетонов. О находке уведомили представителя Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями (так называемая организация Фольксбунд) и подготовили соответствующую документацию для последующей передачи останков солдат для перезахоронения на сборном немецком военном кладбище", – говорится в сообщении.

Как отметили в "Поиске", останки найдены во время проверки информации от местных жителей о якобы захороненных в этом месте красноармейцах. В процессе раскопок поисковики наткнулись на человеческие кости.

Когда ж на шее одного из солдат обнаружили алюминиевый жетон с номером подразделения и личным номером бойца, стало понятно, что в ямах лежат военные вермахта.

Новости по теме: В России нашли захоронение древнего человека с множеством янтарных украшений

Ранее сообщалось, что в Одессе нашли по меньшей мере 29 могильников, где были похоронены одесситы – жертвы коммунистического террора.