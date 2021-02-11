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На Землю надвигаются мощные магнитные бури: Названы даты

Бури уровня G1 прогнозируют 21 февраля и 6 марта

Фото из открытых источников

Астрофизики дали новый прогноз магнитных бурь и назвали дни, в которые метеозависимым людям необходимо поберечься. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Отмечается, что бури уровня G1 ожидаются 21 февраля и 6 марта. Также напряженную магнитосферу астрофизики прогнозируют 22 февраля и 1 марта.

Прогноз магнитных бурь Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН

Как известно, геомагнитные бури сильнее всего испытывают метеозависимые люди. Бури могут вызывать мигрени, аритмию, бессонницу, резкие перепады давления, ухудшение общего состояния, настроения или нарушение работы сердечно-сосудистой системы.

Метеочувствительным людям в период магнитных бурь советуют спать не менее 7-8 часов, избегать переутомления, а также жареной и жирной пищи. Кроме того, специалисты советуют пить побольше жидкости и прогуливаться на свежем воздухе.

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Напомним, недавно астрофизики изменили прогноз магнитных бурь и назвали самые опасные даты в феврале. Ожидалось, что наиболее напряженной магнитосфера будет 7 и 22 февраля.

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