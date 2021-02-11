На Землю надвигаются мощные магнитные бури: Названы даты
Бури уровня G1 прогнозируют 21 февраля и 6 марта
Астрофизики дали новый прогноз магнитных бурь и назвали дни, в которые метеозависимым людям необходимо поберечься. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Отмечается, что бури уровня G1 ожидаются 21 февраля и 6 марта. Также напряженную магнитосферу астрофизики прогнозируют 22 февраля и 1 марта.
Как известно, геомагнитные бури сильнее всего испытывают метеозависимые люди. Бури могут вызывать мигрени, аритмию, бессонницу, резкие перепады давления, ухудшение общего состояния, настроения или нарушение работы сердечно-сосудистой системы.
Метеочувствительным людям в период магнитных бурь советуют спать не менее 7-8 часов, избегать переутомления, а также жареной и жирной пищи. Кроме того, специалисты советуют пить побольше жидкости и прогуливаться на свежем воздухе.
Напомним, недавно астрофизики изменили прогноз магнитных бурь и назвали самые опасные даты в феврале. Ожидалось, что наиболее напряженной магнитосфера будет 7 и 22 февраля.