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На завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение

EPA-EFE

Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 15-20 м / с

В Украине на завтра объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, синоптики предупреждают о сильных порывах ветра завтра ночью и утром до 15-20 м/с. При этом на высокогорье Карпат скорость ветра составит 25-30 м/с.

Так, в стране объявили первый уровень опасности – желтый. При нем погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушению или ограничению на отдельных участках дорог движения транспорта.

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Напомним, ранее синоптики прогнозировали в декабре 2021 года среднюю месячную температуру в Украине от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В то же время месячное количество осадков ожидается 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм, что в пределах нормы (в северо-восточной части несколько меньше нормы).

Также в Киеве на следующей неделе синоптики прогнозируют снегопад. Он также ожидается 30 ноября по всей территории Украины.

А сегодня в стране было объявлено штормовое предупреждение. При этом преобладает сухая погода, только в западных областях местами дожди со снегом. Ночью ожидается до -7 градусов, а днем до +11.

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