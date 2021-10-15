На заседании СНБО утвердили первый в истории план обороны Украины

Офис президента Украины

Над документом работали два года

На заседании Совета национальной безопасности и обороны впервые утвердили "фундаментальный документ" — план обороны Украины. Об секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

По его словам, над документом работали два года.

"Был утвержден впервые в истории план обороны Украины. Этот документ дает четкие ответы на те вызовы, которые стоят перед Украиной", - пояснил секретарь СНБО.

Других деталей по документу он не озвучил.

Также на заседании рассмотрели стратегию биобезопасности и биологической защиты.

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Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский созвал на 15 октября очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны, во время которого должны были рассмотреть ряд вопросов.