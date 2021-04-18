На Запорожской АЭС отключили один из энергоблоков

Энергоблок №6 Запорожской АЭС Запорожская АЭС

Из-за ремонта не работают еще два энергоблока

В воскресенье, 18 апреля, Запорожская атомная электростанция отключила из-за проведения капитального ремонта энергоблок №6. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

"18 апреля 2021 года в 00 часов 01 минуте энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт", - говорится в сообщении.

Известно, что сейчас работают три энергоблока Запорожской АЭС, а суммарная мощность генераторов составляет 2930 МВт.

Новости по теме: Слепки челюстей вместо асфальта: В Запорожье нашли новый способ ремонта ям

В то же время на энергоблоке №1 идет 86 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №3 - 34 сутки планового среднего ремонта.

Как отмечается, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС соответствует естественному радиационному фону.

Новости по теме: В Запорожской области разоблачили несовершеннолетнего куратора суицидальной группы

Напомним, ранее на территории Запорожской атомной электростанции застрелилась военнослужащая.