На Запорожской АЭС отключили один из энергоблоков
Из-за ремонта не работают еще два энергоблока
В воскресенье, 18 апреля, Запорожская атомная электростанция отключила из-за проведения капитального ремонта энергоблок №6. Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.
"18 апреля 2021 года в 00 часов 01 минуте энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт", - говорится в сообщении.
Известно, что сейчас работают три энергоблока Запорожской АЭС, а суммарная мощность генераторов составляет 2930 МВт.
В то же время на энергоблоке №1 идет 86 сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №3 - 34 сутки планового среднего ремонта.
Как отмечается, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС соответствует естественному радиационному фону.
Напомним, ранее на территории Запорожской атомной электростанции застрелилась военнослужащая.