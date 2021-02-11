live
Новости » Общество Читати новину українською

На западных границах Украины образовались огромные очереди из более 200 машин

Фото из открытых источников

Наиболее загруженным сейчас является пункт пропуска "Шегини" - там более 160 автомобилей

На границах Украины в направлении Польши и Венгрии образовались очереди из автомобилей. Крупнейшие из них, на пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец". Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы в Facebook.

По данным пограничников, на КПВВ границ с Польшей и Венгрией в очередях стоит более 200 автомобилей. Наиболее загруженными сейчас пункты пропуска "Шегини" – там более 160 автомобилей, и чуть лучше ситуация на КПВВ "Краковец" – там около 50 машин.

Также образовалась очередь на пропускном пункте "Тиса" на границе с Венгрией. Там сейчас застряли в очереди около 20 машин.

В то же время, на других КПВВ на данный момент очередей нет.

Кроме того, власти Львова приняли решение ограничить проезд для грузовых автомобилей по основным трассам из-за ухудшения погодных условий и сильными снегопадами, которые бушуют в области уже пятые сутки.

В частности закрыты такие трассы для проезда грузовых автомобилей:

  • М-06 Киев-Чоп;
  • М-09 - Тернополь-Львов-Рава-Русская;
  • М-10 - Львов-Краковец;
  • М-11 - Львов-Шегини;
  • Н-13 - Львов-Самбор-Ужгород.

Новости по теме: На границе с Польшей задержали более 100 украинцев и молдован с фальшивыми документами

Напомним, сегодня, 11 февраля, в Украине будут наблюдаться сильные снегопады и дожди, местами температура воздуха упадет до -12 градусов.

К слову, в результате ухудшения погодных условий в столице и семи областях страны ввели ограничение движения тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Индии уже нашли тела 10 человек, погибших из-за таяния ледника В Индии ледник вызвал масштабный потоп, 150 человек пропали без вести В Индии 12 детей по ошибке вакцинировали антисептиком для рук В Индии заявили о попытке вторжения Китая на спорной границе

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Закрытие телеканалов. Повышение цены на газ от
LIVE: Давление на СМИ. Нападение на
Закрытие телеканалов ZIK,
Свобода слова. Холодильник для вакцин. Прикрытие коррупционеров | Елена Бондаренко / 10.02
Закрытие телеканалов. Коронавирус и вакцина. Нехватка угля. Рейтинги | Дмитрий Спивак | 09.02.21