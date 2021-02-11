На западных границах Украины образовались огромные очереди из более 200 машин

Наиболее загруженным сейчас является пункт пропуска "Шегини" - там более 160 автомобилей

На границах Украины в направлении Польши и Венгрии образовались очереди из автомобилей. Крупнейшие из них, на пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец". Об этом сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы в Facebook .

По данным пограничников, на КПВВ границ с Польшей и Венгрией в очередях стоит более 200 автомобилей. Наиболее загруженными сейчас пункты пропуска "Шегини" – там более 160 автомобилей, и чуть лучше ситуация на КПВВ "Краковец" – там около 50 машин.

Также образовалась очередь на пропускном пункте "Тиса" на границе с Венгрией. Там сейчас застряли в очереди около 20 машин.

В то же время, на других КПВВ на данный момент очередей нет.

Кроме того, власти Львова приняли решение ограничить проезд для грузовых автомобилей по основным трассам из-за ухудшения погодных условий и сильными снегопадами, которые бушуют в области уже пятые сутки.

В частности закрыты такие трассы для проезда грузовых автомобилей:

М-06 Киев-Чоп;

М-09 - Тернополь-Львов-Рава-Русская;

М-10 - Львов-Краковец;

М-11 - Львов-Шегини;

Н-13 - Львов-Самбор-Ужгород.

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Напомним, сегодня, 11 февраля, в Украине будут наблюдаться сильные снегопады и дожди, местами температура воздуха упадет до -12 градусов.

К слову, в результате ухудшения погодных условий в столице и семи областях страны ввели ограничение движения тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта.