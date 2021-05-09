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На западной границе Украины образовались большие очереди из автомобилей

Фото из открытых источников

Больше всего транспортных средств в направлении Польши, Словакии и Венгрии

На западной границе Украины наблюдаются большие очереди на выезд. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы.

Как отмечается, большое количество авто сосредоточено в направлении Польши. В частности, на пункте пропуска “Рава-Русская” стоит 20 транспортных средств, “Грушев” находится 60 автомобилей, на “Шегини” - 100, а на "Краковце" - 120 автомобилей. 

При этом добавляется, сложная ситуация и при пересечении границы со Словакией. Там на пункте "М. Березный" в очереди на проезд находится 77 транспортных средств, а на" Ужгороде " аж 120. 

Кроме этого, затруднен проезд в Венгрию. Следовательно, на” Тисе "стоит 95 автомобилей, а на "Лужанке " - 20. 
 
 
Напомним, ранее страны Европейского Союза официально договорились о введении COVID-паспортов для путешествий, что должно стать шагом к восстановлению туризма этим летом.
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