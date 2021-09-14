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На западе Украины появляются признаки вспышки коронавируса: Какие области в опасности

Фото из открытых источников

Сейчас в зоне риска четыре области

На западе Украины появляются признаки вспышки коронавируса. Сейчас в зоне риска четыре области. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время трансляции брифинга.

Он подчеркнул, что в наибольшей зоне риска сейчас находятся 4 региона:

  • Черновицкая,
  • Львовская,
  • Волынская,
  • Тернопольская области.

В других регионах ситуация остается стабильно напряженной: в любой момент заболеваемость может увеличиться.

Начальные признаки вспышки COVID-19 появляются в Западной Украине, сообщили в KSE.

По ожиданиям экспертов, такой тренд продолжится, а темпы будут ускоряться через новые локальные центры вспышки.

"В то же время разрыв между госпитализациями и выписками увеличился на 40%. За последнюю неделю загрузка всех типов ресурсов ускорилось: кровати с кислородом заняты на 22%, реанимационные - на 27%, но ситуация остается контролируемой", - считает Ганиченко.

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Напомним, ранее в Минздраве назвали две наиболее проблемные области по COVID-ситуации. Ими являются Черновицкая и Луганская области. Кроме того, Минздрав насчитал почти 15 ОТГ, которые проблемны с точки зрения появления там локальных кластеров заболевания.

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