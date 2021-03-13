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На западе Украины - дожди, а в Крыму - солнышко: Синоптики долы прогноз погоды на завтра

Фото из открытых источников

Температура воздуха днем максимально достигнет +11 градусов

В Украине 14 марта будет преобладать переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Исключение составят западные регионы страны - там будет дождь везде, кроме Хмельницкой области - и территория оккупированного Крыма, где ожидается солнечная погода, без осадков.

Температура воздуха днем максимально достигнет +11 градусов. В частности, на западе она будет колебаться от +7 до +11, на севере - от +5 до +10, на востоке - от +3 до +8, на юге и в центре - от +6 до +10.

В Киеве прогнозируется облачность с прояснениями, температура воздуха днем - от +7 до +9 градусов.

Укргидрометцентр

Напомним, накануне западные регионы страны и Киев накрыла непогода. В столице даже рекомендовали сократить рабочий день пятницы.

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