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На западе местами дожди с грозами: Синоптики долы прогноз погоды на завтра

Фото из открытых источников

Осадки ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях

В Украине 11 ноября будет преобладать переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Исключение будут составлять некоторые западные регионы. В частности, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях прогнозируются дожди с грозами.

Температура воздуха днем на западе составит от +28 до +33 градусов, на севере, юге и в центре - от +31 до +33, на востоке - от +31 до +34.

Укргидрометцентр

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К слову, раньше из-за жары в Украине было объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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