На замену маршруток в Киеве понадобится 15 миллиардов гривен, - КГГА

КГГА

Такую сумму назвали "неподъемной" для города

На закупку и оснащение автобусов на замену маршруток в Киеве понадобится 15 миллиардов гривен. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов.

По его словам, для того, чтобы заменить все маршрутки на улицах столицы, необходимо приобрести по меньшей мере 1 тыс. полноразмерных автобусов.

Отмечается, что новые автобусы будут стоить 10 миллиардов гривен.

В частности еще 5 миллиардов нужно на оснащение производственной базы.

Усов назвал такую сумму "неподъемной" для города и добавил, что международные учреждения также не имеют возможности выделить на это средства.

В то же время частным перевозчикам на приобретение новых маршруток, по оценкам Усова, нужно минимум 6 миллиардов гривен.

Он также подчеркнул, что они могут приобрести также подержанные автобусы в других странах, которые бы отвечали новым требованиям КГГА.

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