На Закарпатье восстановили аэропорт "Ужгород": когда первый рейс

Аэропорт "Ужгород" Фото из открытых источников

Первый рейс авиакомпании Windrose из Киева в Ужгород и обратно запланирован на 2 июня

Международный аэропорт "Ужгород" восстановлен, и он готовится принимать самолеты. Об этом сообщает Закарпатская облгосадминистрация.

Как отмечается, первый рейс авиакомпании Windrose из Киева в Ужгород и обратно запланирован на 2 июня. Перелеты из Ужгорода в Киев компания будет выполнять трижды в неделю-в понедельник, среду и пятницу.

Заместитель председателя Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий заявил, что сейчас идут переговоры с Windrose о расширении маршрутов.

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Напомним, в сентябре прошлого года Украина и Словакия, во время визита президента Владимира Зеленского в Братиславу, подписали соглашение о возобновлении работы аэропорта "Ужгород".

Как известно, из-за близости аэропорта к границе Словакии самолеты при взлете и посадке заходят в ее воздушное пространство, поскольку со всех сторон, кроме западной, мешают Карпатские горы. Однако летом 2016 года закончилось действие сертификата на такие маневры, и Евросоюз запретил полеты в этот аэропорт.