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На Закарпатье увидели уникальную ноябрьскую радугу. Фото

Несвойственное для осени природное явление зафиксировали в горном селе Ставное и в селе Тибава

На Закарпатье местные жители стали очевидцами уникального природного явления - радуги в ноябре. Соответствующие фото опубликовали в Facebook, передает "Укринформ".

Как отмечается, ноябрьскую радугу заметили в горном селе Ставное в Великоберезнянском районе и в селе Тибава в Свалявском районе.

"Радугу горцы считали доброй приметой, о чем свидетельствует и ее местное название - "веселичка". Считали, что это природное явление принесет радость тому, кто его видел. Что касается осенней веселички, да еще и в ноябре, то лично я такого еще не видел... Пишут, что это - к теплой дождливой погоде", - рассказал краевед Иван Цыганин.

Справка:

Радуга - оптическое явление в атмосфере, связанное с преломлением и отражением солнечного света в водяных каплях. Радуга представляет собой разноцветную дугу, наблюдаемую на фоне облака, если она расположена против Солнца. Обычно она появляется поздней весной и летом после дождя.

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Напомним, на Волыни зафиксировали северное сияние, природное явление сфотографировал местный метеолюбитель. Слабое полярное сияние розового цвета можно было увидеть около полуночи в ночь на 4 ноября в городе Киверцы. В это время на Земле наблюдалась мощная геомагнитная буря.

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