На Закарпатье коронавирус стал более агрессивным и токсичным, - врач

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По словам специалиста, у большинства пациентов в регионе болезнь сопровождается рвотой и удушьем

На Закарпатье, где наблюдается вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, болезнь стала более агрессивной. Об этом в интервью Укринформу сообщил директор Закарпатского Центра легочных болезней Василий Скрып.

"Свойства вируса, который сегодня циркулирует в нашей области, другие, чем были в прошлом году. Очевидно, он более вирулентен и токсичен. Более контагиозный, то есть люди заражаются им быстрее и больше, чем в прошлом году, и проявления сильнее. Поэтому картина нарастает более стремительно. На основе этого можем говорить, что вирус изменил свои свойства – к сожалению, он стал более агрессивным”, - отметил он.

По словам Скрыпа, сравнивая вспышки коронавируса в ноябре 2020-го года и нынешнюю, то течение болезни у пациентов имеет существенные отличия.

“Раньше критические дни начинались с 7-8 по 10-й. Сейчас критический период наступает на 5-6 день. И на первый план выходит удушье у больного. Раньше больше было больных с температурой, тех, кто потерял запах и вкус. Сейчас-преимущественно с удушьем, то есть кислородной зависимостью, и гипертермическим синдромом, то есть высокой температурой”, - пояснил специалист.

При этом врач добавил, что местные медики зафиксировали у больных на COVID-19 новые симптомы заболевания.

“Рвоту и кишечную симптоматику вируса сейчас фиксируем у каждого третьего больного. Что касается глухоты, тут надо понимать, что это проявление поражения вирусом нервной системы. Кроме того, COVID-19 – такая штука, бьющая по хроническим проблемам и патологиям. Это касается и центральной нервной системы, и других”, - отметил Скрыпа.

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Ранее сообщалось, что с 24 февраля по показателям заболеваемости COVID-19 Ивано-Франковская и Черновицкая области попали в красную зону карантина. В регионах ежедневно фиксируют большое количество новых больных на коронавирус.