На Закарпатье 12-летняя девочка спасла от наводнения четырех детей

Девочку хотят номинировать на соискание премии "Герой-спасатель года"

Фото из открытых источников

На Закарпатье 12-летняя Татьяна спасла своего 7-летнего брата и еще трех соседских детей от наводнения. О поступке девочки сообщили председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков и ГСЧС Закарпатья.

"Юная девушка, не испугавшись грозы и страшной стихии, спасла своего братца и троих соседских детей", – рассказал Полосков.

Когда девочка была дома одна с маленьким братиком, вода начала резко заливать двор и дом.

Татьяна выключила электричество дома, взяла 7-летнего брата за руку и побежала к дому тети.

Фото из открытых источников

Там были еще трое напуганных детей, а воды в доме уже было по колено.

Татьяна забрала детей, успокоила их и провела на второй этаж своего дома, где они ждали взрослых.

"Отважный поступок Татьяны – это пример для нас, взрослых, который заслуживает того, чтобы о нем знали все", - добавил Полосков.

Теперь девочку хотят номинировать на соискание премии "Герой-спасатель года".

Напомним, на выходных в Раховском районе на Закарпатье из-за сильного ливня были подтоплены автомобильные дороги, дворы и дома местных жителей. Больше всего пострадали четыре горных населенных пункта - пгт Ясиня, села Лазещина, Богдан и Луги. Отрезанными от транспортного сообщения пока остаются около 400 домохозяйств.