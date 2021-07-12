На юге Украины начались международные военные учения "Казацкая Булава". Видео

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Участие в них будут принимать около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров

В Николаевской области начались международные украинско-британские военные учения "Казацкая Булава-2021", которые продлятся с сегодняшнего дня и до 24 июля. Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

Как отмечается, учения пройдут на базе Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений "Широкий Лан".

Участие в них примут около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров - Украина, Великобритания, Канада, США, Швеция.

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Напомним, 10 июля в Украине завершились самые масштабные за последние 20 лет международные военные учения Sea Breeze-2021. Они стартовали 28 июня и проходили в регионе Черного моря.