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На юг Украины надвигается непогода: Объявлено штормовое предупреждение

Фото из открытых источников

Местами ожидаются значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с

В Украине в первый день лета, 1 июня, ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на синоптиков.

Как отмечается, от непогоды пострадает преимущественно юг страны.

"По информации Укргидрометцентра, 1 июня в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях значительные дожди, грозы и порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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Заметим, ранее в Укргидрометцентре обнародовали прогноз погоды на 31 мая. Так, в Украине ожидается преимущественно переменно облачная погода, без осадков. Исключение составят южные регионы, а также Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая и Тернопольская области. Там ожидаются дожди. По данным ГСЧС, в некоторых западных регионах возможны подтопления.

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