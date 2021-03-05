Прямой эфир "Першого Незалежного" снова доступен на YouTube-платформе "112 Украина"

На YouTube-канале "112 Украина" восстановлена трансляция "Першого Незалежного". До того сервис YouTube заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала "112 Украина", у которого 925 тыс. подписчиков.

На данный момент на данной платформе зрители снова могут следить за эфиром любимого телеканала.

Призываем тех в украинской власти, кто пытается ради становления цензуры и авторитаризма в стране дискредитировать кампанию YouTube, прекратить свои действия, потому что они обречены на неудачу.

Свободу слова задушить не удастся.

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NewsOne

ZІK