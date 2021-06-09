В выходные вакцинацию против коронавируса будут делать в 13 областях
Прививки будут делать вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech
В ближайшие субботу и воскресенье, 12-13 июня, в 13 областях Украины и в Киеве будут работать более 30 центров вакцинации населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Как отмечается, в следующие выходные планируется работа ЦВН:
- во Львовской области - 8 центров (3 - во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде);
- в Одесской области – 7 центров (4 – в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле);
- в Полтавской области – 5 центров (по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях);
- в Херсонской области (3 центра в Херсоне);
- в Черновицкой области (2 центра в Черновцах);
- в Киевской области (2 центра в Броварах и Белой Церкви);
- в Киеве (1 центр);
- в Тернопольской области (1 центр в Тернополе);
- в Ровенской области (1 центр в Ровно);
- в Днепропетровской области (1 центр в Днепре);
- в Хмельницкой области (1 центр в Хмельницком);
- в Житомирской области (1 центр в Житомире);
- в Черкасской области (1 центр в Черкассах);
- в Донецкой области (1 центр в Мариуполе).
В Минздраве также проинформировали, что прививки будут делать вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.
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Напомним, в Центре общественного здоровья рассказали, какой интервал должен быть между первым и вторым COVID-прививками, чтобы завершить процесс вакцинации. В частности, вторая доза вакцины должна быть введена через: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, CoronaVac/Sinovac Biotech – 28 дней, Oxford/AstraZeneca – 12 недель.