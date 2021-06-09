В выходные вакцинацию против коронавируса будут делать в 13 областях

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Прививки будут делать вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech

В ближайшие субботу и воскресенье, 12-13 июня, в 13 областях Украины и в Киеве будут работать более 30 центров вакцинации населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отмечается, в следующие выходные планируется работа ЦВН:

во Львовской области - 8 центров (3 - во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде);

в Одесской области – 7 центров (4 – в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле);

в Полтавской области – 5 центров (по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях);

в Херсонской области (3 центра в Херсоне);

в Черновицкой области (2 центра в Черновцах);

в Киевской области (2 центра в Броварах и Белой Церкви);

в Киеве (1 центр);

в Тернопольской области (1 центр в Тернополе);

в Ровенской области (1 центр в Ровно);

в Днепропетровской области (1 центр в Днепре);

в Хмельницкой области (1 центр в Хмельницком);

в Житомирской области (1 центр в Житомире);

в Черкасской области (1 центр в Черкассах);

в Донецкой области (1 центр в Мариуполе).

В Минздраве также проинформировали, что прививки будут делать вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

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Напомним, в Центре общественного здоровья рассказали, какой интервал должен быть между первым и вторым COVID-прививками, чтобы завершить процесс вакцинации. В частности, вторая доза вакцины должна быть введена через: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, CoronaVac/Sinovac Biotech – 28 дней, Oxford/AstraZeneca – 12 недель.