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В выходные вакцинацию против коронавируса будут делать в 13 областях

Фото из открытых источников

Прививки будут делать вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech

В ближайшие субботу и воскресенье, 12-13 июня, в 13 областях Украины и в Киеве будут работать более 30 центров вакцинации населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отмечается, в следующие выходные планируется работа ЦВН: 

  • во Львовской области - 8 центров (3 - во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде);
  • в Одесской области – 7 центров (4 – в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле);
  • в Полтавской области – 5 центров (по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях);
  • в Херсонской области (3 центра в Херсоне);
  • в Черновицкой области (2 центра в Черновцах);
  • в Киевской области (2 центра в Броварах и Белой Церкви);
  • в Киеве (1 центр);
  • в Тернопольской области (1 центр в Тернополе);
  • в Ровенской области (1 центр в Ровно);
  • в Днепропетровской области (1 центр в Днепре);
  • в Хмельницкой области (1 центр в Хмельницком);
  • в Житомирской области (1 центр в Житомире);
  • в Черкасской области (1 центр в Черкассах);
  • в Донецкой области (1 центр в Мариуполе).

В Минздраве также проинформировали, что прививки будут делать вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech. 

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Напомним, в Центре общественного здоровья рассказали, какой интервал должен быть между первым и вторым COVID-прививками, чтобы завершить процесс вакцинации. В частности, вторая доза вакцины должна быть введена через: Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 21 день, CoronaVac/Sinovac Biotech – 28 дней, Oxford/AstraZeneca – 12 недель.

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