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На выходных в Киеве перекроют ряд улиц: Где и как будут действовать ограничения

Фото из открытых источников

Ограничения будут действовать с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября

В Киеве на выходных, 18 и 19 сентября, на Контрактовой площади и прилегающих улицах будет ограничено движение транспорта в связи с проведением "11-й WORK.UA Киевский полумарафон 2021". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Ограничения будут действовать с 05:00 18 сентября до 22: 00 19 сентября.

Отмечается, что на этих выходных перекроют следующие улицы:

  • Григория Сковороды (от Контрактовой площади до улицы Волошской) – с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;
  • Межигорская (от улицы Г. Сковороды до улицы Спасской) – с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября;
  • Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской) – с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября.

График перекрытия улиц 19 сентября:

  • Петра Сагайдачного – с 07:00 до 13: 30;
  • Боричев спуск-с 07:00 до 13: 30;
  • Игоревская-с 07:00 до 13: 30;
  • Набережно – Крещатицкая (от ул. Верхний Вал до Почтовой площади) - с 07:00 до 13: 30;
  • Набережно-Крещатицкая (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 11:00;
  • Набережное шоссе (от Боричевого спуска до Днепровского спуска) – с 07:00 до 13:30;
  • Набережное шоссе (в сторону Гаванского моста) – с 07:00 до 11:00;
  • вул. Набережно-Рыбацкая (в направлении Северного моста – с 07:00; до 11:00
  • Трухановская – с 07:00 до 12:00;
  • Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) – с 07:00 до 11:00;

Отдельно 19 сентября также перекроют:

  • Гаванский мост в направлении Северного моста – с 07:00 до 11:00;
  • Северный мост (в направлении жилого массива Троещина) – с 07:00 до 11:00;
  • Мост Метро – с 07:00 до 10: 00;
  • поворот с моста Метро на Набережное шоссе – с 07:00 до 11:00.

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Напомним, ранее мы писали, что в воскресенье, 12 сентября на столичном Гаванском мосту полностью ограничат движение транспорта с 04:00 до 16:00. Также будут перекрыты центральные улицы города с 08:00 до 12:00.

 

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