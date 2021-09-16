На выходных в Киеве перекроют ряд улиц: Где и как будут действовать ограничения

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Ограничения будут действовать с 05:00 18 сентября до 22:00 19 сентября

В Киеве на выходных, 18 и 19 сентября, на Контрактовой площади и прилегающих улицах будет ограничено движение транспорта в связи с проведением "11-й WORK.UA Киевский полумарафон 2021". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).