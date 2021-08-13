На выходных в Киеве COVID-прививки будут делать вакцинами CoronaVac и Moderna

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23 и 24 августа пункты вакцинации работать не будут

В эти выходные, 14 и 15 августа, в Центре массовой вакцинации, обустроенном в МВЦ, и в пунктах прививок, расположенных на базе медучреждений столицы, вакцинацию и ревакцинацию будут осуществлять препаратом CoronaVac, также первую прививку можно будет сделать вакциной Moderna. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно сообщению, учитывая то, что впереди четыре праздничных выходных по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, было принято решение сократить количество вакцинальных дней до двух.

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Таким образом 23 и 24 августа Центр массовой вакцинации и вакцинальные пункты в медучреждениях не будут работать, но получить прививки можно раньше – 21 и 22 августа или начиная с 25-го.

Также В КГГА советуют обратить особое внимание на эти изменения людям, у которых на 23 и 24 августа приходится ревакцинация. В то же время специалисты уверяют, что несколько дней раньше или позже никак не повлияют на эффективность иммунизации.

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Напомним, ранее стало известно, что в Киеве 10 августа после укола первой дозой вакцины компании Moderna умерла 50-летняя женщина.