На выходных Украину продолжат заливать дожди: Синоптики дали прогноз погоды

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Местами пройдут грозы

В Украине в выходные, 29-30 мая, прогнозируются осадки почти на всей территории. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в субботу ожидается дождь, за исключением Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой области, с грозами.

Температура воздуха днем на западе составит от +15 до +18 градусов, на севере - от +17 до +22, на востоке - от +25 до +28, на юге - от +21 до +27, в центре - от +18 до +25.

Укргідрометцентр

В воскресенье дождь будет повсюду, за исключением южных регионов. Там прогнозируется переменно облачная погода, без осадков.

Температура воздуха днем немного снизится: на западе она составит от +12 до +16 градусов, на севере - от +13 до +20, на востоке - от +22 до +25, на юге - от +19 до +24, в центре - от +16 до +24.

Укргідрометцентр

К слову, на 29 мая уже объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.