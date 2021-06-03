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На выходных центры вакцинации будут работать в пяти городах: Кто и как получит прививки

Фото из открытых источников

Будут вакцинировать людей из листа ожидания и даже тех, кто придет без предварительного приглашения

В субботу и воскресенье, 5-6 июня, центры вакцинации населения будут работать в пяти городах Украины - Киеве, Львове, Одессе, Тернополе и Полтаве. Об этом сообщает "Украинская правда. Жизнь".

Как отмечается, все желающие получить прививку, должны предварительно записались в так называемый лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или на сайте "Дія" или через контакт-центр Министерства здравоохранения. При этом вакцинироваться смогут и те люди, которые придут в центры без предварительного приглашения. 

Потоки людей будут распределять на две очереди для того, чтобы уменьшить скопление и очередей:

  • в одной будут люди из письма ожидания, которых предварительно будут приглашать на определенный день и время прививки через телефонный звонок или сообщение;
  • во второй - все желающие сделать прививку из письма ожидания вакцинации, которым еще не поступило приглашение.

В Киевской городской государственной администрации добавляют, что приглашенные на вакцинацию должны показать смс-сообщение с датой, временем и номером вакцинальной бригады. 

В случае опоздания у них остается возможность вакцинироваться в порядке "живой очереди".

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Напомним, за минувшие сутки, 2 июня, в Украине сделали прививку от коронавируса COVID-19 - 34 481-му человеку - это наибольшее количество за весь период вакцинации.

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