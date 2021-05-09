На востоке - дожди, на остальной территории - без осадков: Прогноз погоды в Украине на завтра

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В Киеве ожидается переменно облачная погода, без осадков

В Украине 10 мая на большей части территории прогнозируется переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Исключение составят лишь восточные регионы страны. Там ожидаются дожди, местами с грозами.

Температура воздуха днем на западе будет колебаться от +19 до +23 градусов, на севере - от +16 до +21, на востоке - от +11 до +15, на юге - от +16 до +20, в центре - от +17 до +20.

В Киеве ожидается также переменно облачная погода, без осадков. Температура воздуха днем составит +17...+19 градусов.

Укргідрометцентр

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Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.