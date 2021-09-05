На восстановление костела Святого Николая за один день собрали 18 миллионов гривен

Костел Святого Николая, Киев pinterest.com

Средства на возобновленные работы выделили Monobank, ПриватБанк, Альфа-Банк Украина, Райффайзен Банк и другие

Украинские предприниматели за один день собрали на восстановление пострадавшего в результате пожара костела Святого Николая в Киеве 18 миллионов гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Владислав Чечеткин, основатель компании Rozetka, которая, среди прочих, выделила на ремонт 1 млн грн.

"18 миллионов гривен собрал украинский бизнес за 1 день на восстановление костела Святого Николая. То, что происходило последние 24 часа, иначе как единением не назовешь. До 1 миллиона гривен, который на восстановительные работы в костеле выделит Rozetka, один за другим присоединяются другие бизнесы", - написал он.

В частности, средства на возобновленные работы также выделили Monobank, ПриватБанк, Альфа-Банк Украина, Райффайзен Банк, ПУМБ, компании SD Capital, Новая почта, Dragon Capital, ENSO и другие.

Бизнесмен выразил уверенность, что "этот список в течение следующих дней пополнится новыми брендами и именами".

Он также добавил, что еще десятки средних и малых бизнесов, а также немало рядовых граждан сделали пожертвования на восстановление костела.

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Напомним, ранее в Киеве произошел пожар в костеле Святого Николая. Как известно, возгорание произошло между первым и вторым этажами. Предварительной причиной пожара в столичном костеле Святого Николая стало короткое замыкание, которое возникло в старом органе.