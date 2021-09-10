На восстановление костела Святого Николая собрали 11,9 млн грн

Костел Святого Николая, Киев pinterest.com

Деньги продолжают поступать

На восстановление костела Святого Николая в Киеве, пострадавшего от пожара, уже собрали 11,9 млн грн. Об этом на Facebook-странице сообщает Министерство культуры и информационной политики.

"Деньги на спасение Костела Святого Николая продолжают поступать. Сегодня по состоянию на 17 часов на счету национального дома органной и камерной музыки Украины 11,9 млн грн", – говорится в публикации.

Напомним, пожар в костеле Святого Николая возникла 3 сентября вечером на 1 и 2 этаже органного зала и распространилась на кровлю. В 23 час. 26 мин. огонь был ликвидирован на площади 80 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

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Как сообщалось ранее, украинские предприниматели за один день собрали на восстановление пострадавшего в результате пожара костела Святого Николая в Киеве 18 миллионов гривен. Средства на возобновленные работы выделили Monobank, ПриватБанк, "Альфа-Банк Украина", "Райффайзен Банк" и другие.