На Волыни задержали женщину, которая держала в рабстве трех мужчин

Нацполиция Волынской области

Женщине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы

В с. Вербаев Луцкого района 60-летняя женщина держала в рабстве трех мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Волынской области.

"Женщина длительное время осуществляла трудовую эксплуатации граждан, которые находились в уязвимом состоянии. Подыскивала потенциальных работников на рынках и автостанциях Луцка, предлагала ухаживать крупный рогатый скот и обещала зарплату за это", - говорится в публикации.

После чего отвозила мужчин к месту, где находились хозяйственные помещения, забирала у них документы, поселяла граждан в хлеву вместе с животными. Когда мужчины пытались убежать, она угрожала им физической расправой.

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Правоохранители разоблачили женщину и освободили из рабства трех пострадавших.

Женщине объявили подозрения по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) и ч. 1 ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Известно, что дело в отношении злоумышленницы уже направлено в суд.

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Напомним, ранее в Днепропетровской области разоблачили сеть реабилитационных центров", где злоумышленники удерживали 172 человека с целью использования в трудовом рабстве.