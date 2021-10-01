Одному из древнейших городов на Волыни вернули его историческое название

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За решение проголосовали 30 местных депутатов, один выступил против

Горсовет Владимир-Волынского проголосовал за возвращение исторического названия города – "Владимир". Об этом говорилось в Facebook народного депутата Владимира Вятровича.

По его словам, против переименования города выступил лишь один депутат. "За" проголосовали 30 местных депутатов. А всего горсовет насчитывает 34 депутата.

"Городской совет Владимир-Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия - "Владимир", без прицепки, выдуманной россиянами", - отметил нардеп.

Однако теперь, решение местного совета должна своим постановлением утвердить Верховная Рада Украины.

Как известно, до 1911 года город назывался "Владимир". Затем к названию присоединили "Волынский", чтобы отличать от русского города Владимир-на-Клязьме.

Напомним, что ранее на Волыни состоялись общественные слушания по возвращению городу Владимиру-Волынскому исторического названия "Владимир".

По итогам голосования большинство зарегистрированных участников поддержали переименование Владимира-Волынского. Предложение было вынесено на ближайшее пленарное заседание горсовета 1 октября.