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На Волыни хотят переименовать один из древнейших городов Украины

Фото из открытых источников

Из названия Владимир-Волынский хотят убрать приставку "Волынский"

На Волыни состоялись общественные слушания по возвращению городу Владимиру-Волынскому исторического названия "Владимир". Об этом сообщает пресс-служба местного городского совета.

Как отмечается, вчера в городе прошли общественные слушания по возвращению Владимиру-Волынскому исторического названия "Владимир". Как заявил мэр Игорь Паленка, вопрос возвращения этого названия поднимался неоднократно.

"Лично я убежден, что город, одним из первых получивший Магдебургское право, основателем которого был равноапостольный князь Владимир, должен вернуть себе имя, которое носило на протяжении многих веков и которое зафиксировано в летописях времен Киевской Руси", - сообщил он.

По итогам голосования большинство зарегистрированных участников поддержали переименование Владимира-Волынского. Теперь предложение будет вынесено на ближайшее пленарное заседание горсовета 1 октября.

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Напомним, ранее парламент поддержал постановление о переименование пгт Новгородское Донецкой области в пгт Нью-Йорк. Постановление поддержал 301 нардеп. За законопроект голосовали без обсуждения.

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