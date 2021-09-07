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На Волыни "Дельта"-штамм обнаружили у 47 жителей: Среди них младенец

Anadolu Agency

Среди инфицированных не было ни одного привитого даже одной дозой вакцины

На Волыни штамм коронавируса "Дельта" обнаружили у 47 жителей области, в частности – у младенца в возрасте 17 дней. Об этом заявила главный государственный санитарный врач Волынской области Наталья Янко на брифинге в Волынской ОГА.

"В нашей области лабораторно подтверждено 47 случаев штамма "Дельта".

Среди тех, кто заболел, – жители разных административных территорий в возрасте от 17 дней до 71 года", – отметила Янко.

Она подчеркнула, что среди этих пациентов не было ни одного привитого даже одной дозой вакцины.

Также санврач проинформировала, что большинство носителей нового штамма вируса не выезжали не только из Украины, но и за пределы области – это свидетельствует об активной циркуляции и местной передаче возбудителя.

По ее словам, темпы роста заболеваемости в области значительно ускорились.

Сейчас коэффициент выявления случаев инфицирования превысил предельные для зеленой зоны на 4%.

По сравнению с прошлой неделей в два раза выросла суточная смертность от COVID-19, выявлено вдвое больше больных (250 случаев против 110), заболели 28 детей в возрасте от 5 месяцев до 17 лет.

Кроме того, сообщила Янко, зафиксирована вспышка коронавируса в школьном коллективе.

"В школе поселка городского типа Турийск выявлено 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 у работников заведения. Вспышка получила распространение в семейных очагах, где заболело еще 8 человек, в том числе двое детей в возрасте от 7 месяцев до 7 лет", – отметила она.

Сейчас все больные находятся на амбулаторном лечении и самоизоляции.

Школа перешла на дистанционную форму обучения. Всего в заведении 27 работников, из которых только двое привиты, и 110 учеников.

Она подчеркнула, что в области полный курс вакцинации прошли лишь 29% работников образования.

Новости по теме: В Минздраве назвали области с самым большим и самым меньшим количеством случаев "Дельты"

Напомним, ранее мы писали, что в Харьковской области преобладает штамм "Дельта" среди новых случаев COVID-19. В последнее время наблюдается тенденция к увеличению количества больных коронавирусом.

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