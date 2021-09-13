На Волыни больница начала выдавать младенцам бирки, похожие на ярлыки для одежды

Бирки спровоцировали скандал в соцсетях, поэтому больнице пришлось изменить дизайн

На Волыни Центральная городская больница заменила классические бирки для младенцев на этикетки, будто от одежды. Об этом учреждение сообщило на странице в Facebook.

"Друзья, у нас мега крутая новость для вас! Отныне в акушерско-гинекологическом отделении КНП "НЦМЛ" при рождении ваш ребенок получает собственную бирочку. Как это мило, правда же? Сделано с любовью. Мы совершенствуемся для вас!", - говорится в сообщении.

На бирках указали массу, рост, дату рождения ребенка, а также отметки, касающиеся состава "ткани" и условий ухода, как на ярлыках одежды.

Впрочем, новые бирки спровоцировали скандал в соцсетях. Некоторые возмутились из-за нововведений.

"Нет, это не мило!!! Знаки с этикетки для одежды. Ребенок - не вещь, он человек!!!

А если ребенка рожает одинокая мама и папа отказался признавать отцовство? Ей как на этот "ценник" реагировать?

Я не против интересного креатива, но за корректность и толерантность. Вместо "не гладить", "не ломать" и т.д., можно было бы исключительно "детские" знаки поставить, если уж нужна инструкция по применению – "сердечко" – любовь родителей, "бутылочка" – кормления, "игрушка" – развитие, "объятия" – безопасность ребенка", – прокомментировала сообщение пользовательница соцсети.

В свою очередь, директор больницы Олег Шипелик отметил в комментарии для "Zaxid.net", что такую инициативу раньше предлагали мамы младенцев.

"Пока нет никаких родителей, которые бы выписывались с детьми и которые были бы против этих бирочек. К нам обращаются родители, которые рожали неделю назад, месяц и три месяца назад и просят: можно ли, чтобы вы нам бирочку такую же выдали?

Мы говорим, что без проблем, мы нарежем тех бирочок, только приходите к нам рожать следующих детей", – сказал он.

После скандала Нововолынская больница разработала новый дизайн этикеток. В частности, с них убрали отметки "не гладить", "не стирать", изменили отметку "состав" на сердечко из двух половин – "мама" и "папа".

Facebook / Нововолынская центральная городская больница

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