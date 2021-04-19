На ВНО учеников пропустят с электронным паспортом в "Дії", оригинал не помешает

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Использование документов для подтверждения личности с помощью приложения значительно замедлит процесс регистрации участника тестирования

Украинские выпускники для прохождения Внешнего независимого оценивания (ВНО) в этом году смогут использовать электронный паспорт в приложении "Дія" для идентификации личности на входе в пункт проведения тестирования, однако лучше также и иметь с собой оригинал паспорта или ID-карты. Об этом сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передают "Украинские Новости".

По ее словам, государство не финансирует обеспечение пунктов проведения ВНО специальными приборами для проверки документов в приложении "Дія". То есть, для этого работникам пунктов тестирования следует самостоятельно скачать соответствующую программу и научиться пользоваться ею.

"Это довольно проблематично, поэтому лучше, чтобы участники пользовались обычными документами – это ускорит их процесс входа в пункты проведения и не создаст им дополнительных неприятных моментов ожидания", - пояснила Вакуленко.

При этом заместитель директора УЦОКО отметила, что все же в каждом пункте тестирования будет хотя бы один человек, который будет иметь соответствующую программу в своем смартфоне. Однако, в таком случае участнику ВНО придется ждать входа в пункт проведения тестирования, пока этот специалист будет проверять электронные документы. Поэтому в УЦОКО советуют все же иметь с собой документ не в электронном виде.

Напомним, украинские абитуриенты за лучшие результаты на ВНО-2021 получат от Президента Украины Владимира Зеленского премии в размере 10 тысяч грн. Всего предусмотрено 270 таких вознаграждений.