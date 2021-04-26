На Украину надвигаются сильные заморозки, - ГСЧС

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Объявлены I и II уровни опасности

По прогнозам синоптиков, ночью 26-27 апреля в Украину придут сильные заморозки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, в этот период по всей территории страны, кроме юга, ожидаются заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

В то же время в южных областях прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый).

Напомним, в понедельник, 26 апреля, курортный город Яремче, на Прикарпатье, засыпало снегом.