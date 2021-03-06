На Украину надвигается мощный ветер: Объявлено штормовое предупреждение

Ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду, в Карпатах 25-30 метров в секунду

В Украине завтра, 7 марта, ухудшится погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра, передает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

Согласно сообщению, ночью в северо-западных областях, а днем по всей территории Украины ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. В Карпатах 25-30 метров в секунду. Объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Также сильные порывы ветра, 15-20 метров в секунду, будут наблюдаться днем в воскресенье в Киеве и Киевской области.

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Напомним, сегодня в Украине прогнозируется переменно облачная погода, без осадков. Исключение составят Донецкая и Луганская область - здесь ожидаются дожди с мокрым снегом.