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На Украину надвигается арктический циклон: Синоптики предупредили о похолодании

Pixabay.com

В разных регионах страны погода будет разной

В Украине надвигается похолодание вызванное арктическим циклоном. Об этом сообщает Укргидрометцентр в своем Facebook.

Отмечается, что мощный циклон, центр которого сейчас размещается над Финляндией, затягивает холодный арктический воздух и быстро распространяет его на Европу.

Завтра, 25 октября, этот холодный воздух достигнет Украины и повлечет снижение температуры на 5-7 градусов по сравнению с днем сегодняшним. 

Подчеркивается, что в разных регионах страны погода будет разной.
 
В восточных, южных, Кировоградской и Днепропетровской областях временами будет накрапывать небольшой дождь, на остальной территории осадков не будет.
 
Прогнозируется юго-западный ветер с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в северной части будет наиболее ветрено.
 
В частности температура ночью составит +3...+ 8° тепла, днем + 10...+15°; на юге и юго-востоке страны ночью +7...+ 12°, днем +15...+20°.
 
Кроме этого, в Карпатах ожидается небольшой мокрый снег; температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.
 
Арктический циклон резко снизит температуру в Украине Укргидрометцентр

 
Напомним, ранее мы писали, что в Украине после осеннего потепления ожидается похолодание с ночными морозами.  В стране резко похолодает 26 октября. Температура воздуха в Луганской области опустится до -7 градусов ночью. А в других регионах температура ночью будет колебаться от 0 до -4.
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