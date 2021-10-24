На Украину надвигается арктический циклон: Синоптики предупредили о похолодании

Отмечается, что мощный циклон, центр которого сейчас размещается над Финляндией, затягивает холодный арктический воздух и быстро распространяет его на Европу.

Завтра, 25 октября, этот холодный воздух достигнет Украины и повлечет снижение температуры на 5-7 градусов по сравнению с днем сегодняшним.