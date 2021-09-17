На Украину надвигается непогода: В Карпатах объявлен особый уровень опасности

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Самой сложной будет ситуация во Львовской, Ивано-Франковской областях и на Закарпатье

Украинцев предупреждают об опасных погодные условия в течение 17 – 18 сентября. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предостерегают, что в Карпатах на выходных пройдут сильные дожди. Из-за этого там объявили аж второй уровень опасности, оранжевый. Это означает, что погодные условия несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

Зато в ряде других областей Украины объявили и уровень опасности, то есть желтый.

Кроме этого, сегодня всюду в Украине, кроме запада и большинства северных областей, удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Укргидрометцентр

В ночь на 18 сентября западными и северными регионами, а также Черкасщиной пронесутся значительные дожди. Зато температура воздуха в Украине будет колебаться от +14 до +23.

Днем мощные осадки прогнозируют в:

Черниговской;

Сумской;

Полтавской;

Кировоградской;

Одесской;

Николаевской;

Херсонской областях.

Стоит заметить, что в субботу на западе порывы ветра будут достигать 15 – 20 м/с. Поэтому из-за этого в вышеупомянутых регионах объявили желтый уровень опасности.

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Как сообщалось ранее, в Украине в пятницу, 17 сентября, в западных областях ожидаются грозы и значительные дожди. В Карпатах объявлен II уровень опасности, оранжевый.