На фестиваль в Тернополе пригласили российские группы: Местные власти обратились в СБУ

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Законных оснований для их недопущения к участию в гастролях в настоящее время не выявлено

Городской голова Тернополя Сергей Надал направил письмо в местное управление Службы безопасности Украины с просьбой проверить участников музыкального фестиваля "Файне місто", в частности российские группы. Об этом сообщает Zaxid.net.

В своем письме от 19 июля мэрия города просит проверить, законно ли эти музыканты пересекли государственную границу и легитимно ли находятся на территории Украины.

Кроме того Надал обратился к организаторам фестиваля с призывом отменить выступления российских музыкантов.

Поводом к написанию письма стало заявление местной ячейки "Правого сектора", который 16 июля заявил, что на фестивале "Файне місто" выступят четыре группы из страны-оккупанта.

Отмечается, что группы из России – это Louna, Anacondaz, "Порнофильмы" и Wildways, которые недавно выступали на фестивале Atlas Weekend в Киеве.

Подчеркивается, что после выступления Anacondaz на оккупированном полуострове в 2017 году СБУ на три года запретила участникам въезжать в Украину. Поскольку в прошлом году срок этого запрета завершился, организаторы фестиваля пригласили группу выступать в Тернополь.

По словам представителя СБУ в Тернопольской области Петра Королюка в комментарии УП проверка 21 гражданина России завершилась.

Законных оснований для их недопущения к участию в гастролях в настоящее время спецслужбой не выявлено. Проверочные мероприятия в отношении еще 16 иностранцев продолжаются.

"Сотрудники СБУ проверяют информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения таких иностранцев к участию в концертах, фестивалях и тому подобное.

О результатах проверки Служба информирует организаторов мероприятий, и только после получения положительного ответа СБУ они имеют право заключать соглашения с исполнителями", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее через украинско-молдавскую границу в Украину хотела попасть российская актриса озвучивания и дубляжа, однако ее не пропустили пограничники. Ранее иностранка незаконно находилась в Крыму.