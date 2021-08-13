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На Тернопольщине COVID-штамм "Дельта" подтвердили у 9-месячного ребенка

Фото из открытых источников

Ее госпитализировали вместе с матерью

В Тернопольской области штамм коронавируса "Дельта" подтвердили у 9-месячного ребенка. Ее госпитализировали вместе с матерью. Об этом сообщает местное издание "Тернополяне".

"В Кременце госпитализировали маму с ребенком, которому 9 месяцев. Если в семье появляется кто-то один зараженный, то из-за бытовой формы болеют сразу все.

Поэтому надо вакцинироваться и соблюдать карантинные меры", - заявила начальница департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко.

Отмечается, что в области на штамм коронавируса "Дельта" болеют еще два ребенка. Они находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении детской городской больницы.

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Напомним, ранее мы писали, что в Винницкой области умерли трое больных штаммом коронавируса "Дельта". Все жертвы были преклонного возраста.

Как сообщалось ранее, в Ровенской области 80% больных COVID - 19 имеют штамм "Дельта", а динамика заболеваний продолжает увеличиваться. За последнюю неделю количество заболевших в регионе выросло на 60%. 

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