На Тернопольщине COVID-штамм "Дельта" подтвердили у 9-месячного ребенка
Ее госпитализировали вместе с матерью
В Тернопольской области штамм коронавируса "Дельта" подтвердили у 9-месячного ребенка. Ее госпитализировали вместе с матерью. Об этом сообщает местное издание "Тернополяне".
"В Кременце госпитализировали маму с ребенком, которому 9 месяцев. Если в семье появляется кто-то один зараженный, то из-за бытовой формы болеют сразу все.
Поэтому надо вакцинироваться и соблюдать карантинные меры", - заявила начальница департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко.
Отмечается, что в области на штамм коронавируса "Дельта" болеют еще два ребенка. Они находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении детской городской больницы.
Напомним, ранее мы писали, что в Винницкой области умерли трое больных штаммом коронавируса "Дельта". Все жертвы были преклонного возраста.
Как сообщалось ранее, в Ровенской области 80% больных COVID - 19 имеют штамм "Дельта", а динамика заболеваний продолжает увеличиваться. За последнюю неделю количество заболевших в регионе выросло на 60%.