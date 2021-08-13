На Тернопольщине COVID-штамм "Дельта" подтвердили у 9-месячного ребенка

Ее госпитализировали вместе с матерью

В Тернопольской области штамм коронавируса "Дельта" подтвердили у 9-месячного ребенка. Ее госпитализировали вместе с матерью. Об этом сообщает местное издание "Тернополяне".

"В Кременце госпитализировали маму с ребенком, которому 9 месяцев. Если в семье появляется кто-то один зараженный, то из-за бытовой формы болеют сразу все.

Поэтому надо вакцинироваться и соблюдать карантинные меры", - заявила начальница департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Ольга Ярмоленко.