На таможне в посылке из США нашли самурайский меч
За нарушение порядка пересылки товаров, его конфисковали
На таможенном посту "Львов-почтовый" при осмотре одного из международных почтовых отправлений обнаружили самурайский меч - "танто". Об этом говорилось в Facebook Львовской таможни.
"В посылке, отправленной из США на адрес частного лица в Виннице, кроме задекларированных одежды, обуви и кухонной утвари, находился японский меч. Находку, которая могла представлять опасность для почтовых работников или других граждан, изъяли и направили на экспертизу", - говорится в сообщении.
По словам специалистов, предмет был изготовлен наподобие японских мечей "танто", является холодным оружием, боевая часть которого предназначена для нанесения рубяще-резаных повреждений.
При этом, гражданка нарушила порядок пересылки через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, запрещенных к пересылке.
В частности указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ст. 473 (пересылка через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, запрещенных к такой пересылке) Таможенного кодекса Украины.
Таким образом, товар был конфискован. В ближайшее время дело направят в суд.
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