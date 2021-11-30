На таможне в посылке из США нашли самурайский меч

За нарушение порядка пересылки товаров, его конфисковали

На таможенном посту "Львов-почтовый" при осмотре одного из международных почтовых отправлений обнаружили самурайский меч - "танто". Об этом говорилось в Facebook Львовской таможни.

"В посылке, отправленной из США на адрес частного лица в Виннице, кроме задекларированных одежды, обуви и кухонной утвари, находился японский меч. Находку, которая могла представлять опасность для почтовых работников или других граждан, изъяли и направили на экспертизу", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, предмет был изготовлен наподобие японских мечей "танто", является холодным оружием, боевая часть которого предназначена для нанесения рубяще-резаных повреждений.

При этом, гражданка нарушила порядок пересылки через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, запрещенных к пересылке.

В частности указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ст. 473 (пересылка через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях товаров, запрещенных к такой пересылке) Таможенного кодекса Украины.

Таким образом, товар был конфискован. В ближайшее время дело направят в суд.

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