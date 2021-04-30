"На страну, где население измеряется в миллионах - вакцин всего сотни тысяч". Украинцы о провале властью вакцинации от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения на днях заявила, что спад заболеваемости, который наблюдается в отдельных странах - не повод, чтобы расслабиться. Ведь пандемия COVID-19 только набирает свои обороты. Во всех ведущих странах власти проводят активную кампанию по вакцинации населения. Однако в Украине этот процесс происходит чрезвычайно вяло. Наши сограждане уверены, что провал кампании по вакцинации связан, в первую очередь, с качеством вакцины, которые закупил отечественный Минздрав. Своим мнением они поделились в передаче "Чуємо кожного".

"Уже год мы болеем, а вакцины, по большом счету, нет. То, что нам дают другие страны - это очень поздно. И на 40 миллионов населения ее точно не хватит", - сокрушается киевлянка.

"В нашей стране количество людей измеряется в миллионах, а количество вакцин - в сотнях тысяч. Поэтому, конечно, провал вакцинации очевиден", - уверена львовянка.

"Схема, которая сегодня работает по вакцинации, она провалена не сегодня, а год-полтора назад. Потому, что к этому вопросу, как и к войне, надо готовиться наперед. Во всем виновата власть", - считает львовянин.

"В других странах вакцинировано больше половины населения - а у нас всего один процент. Поэтому окончания вакцинации мы будем ждать очень долго", - заявляет житель Славянска.

"Я не доверяю тем вакцинам, которые есть в Украине. Слишком много побочных эффектов. Доверяю вакцине "Спутник", но нам "Спутника" не видать", - констатирует жительница Славянска.