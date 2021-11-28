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На следующей неделе в Украине ожидаются ливни, снег и перепады температуры

Pixabay.com

Уже завтра все регионы страны накроют сильные дожди

Синоптики прогнозируют в Украине в течение последних дней месяца ливни, снегопады и резкие перепады температуры. Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Как отмечается, 29 ноября во всех областях страны ожидается сильный дождь, а в западных - с небольшим снегом. Температура воздуха будет колебаться +1...+14. Прохладно будет на западе, а в восточных и южных областях сравнительно теплее.

При этом, в течение 30 ноября в западных областях будет идти снег, на юге и востоке будут преобладать дожди. Только центральные регионы будут иметь сухую погоду. Температура будет колебаться -1...+6.

В частности в первый день зимы, 1 декабря, синоптики прогнозируют снег с дождем в западных, Луганской, Донецкой и северных областях. Сухая погода будет преобладать в центре страны и на юге. Столбики термометров будут колебаться до -1...+1.

А 2 декабря отойдут все снега. Западные и северные области накроют дожди, в остальных регионах - сухо. Температура воздуха поднимется и будет днем до +3...+9.

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Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на первый месяц зимы. Так, в декабре 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В то же время месячное количество осадков будет 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм, что в пределах нормы (в северо-восточной части несколько меньше нормы).

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