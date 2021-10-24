На следующей неделе в Украине ожидается сухая погода и до 6 градусов мороза

Осадков в регионах синоптики не прогнозируют

В Украине на следующей неделе будет преобладать прохладная и сухая погода. Ночные показатели температуры воздуха снизятся до 6 градусов мороза. Об этом говорилось в данных Укргидрометцентра.

Как отмечается, 25 октября на всей территории страны будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем во всех областях будет +7...+11. Ночью термометры в западных, северных, Киевской, Винницкой и Житомирской областях покажут 0...-3, на остальной территории ночью +1...+5.

Во вторник, 26 октября, восточные и Черновицкая область отметятся существенными ночными похолоданиями. Там температура ночью опустится до -3...-7. На остальной территории страны, кроме Одесской области, ночная температура будет колебаться 0...-4.

А днем в западных, южных, центральных и северных областях температура воздуха будет +8...+14. На востоке термометры днем покажут +6...+10.

Кроме этого, в среду синоптики прогнозируют в регионах днем +8...+14. На востоке ночью температура воздуха опустится до -3...-7, в южных областях до -1...+6, а на остальной территории до 0...-4.

В частности 28 октября низкие температуры прогнозируются только на востоке и местами в центре - там ночью будет +1...-3. В других регионах ночью ожидается 0...+3, а в Одесской области до +7. Днем по Украине прогнозируют +9...+14.

Однако, перед выходными минусовая температура отступит. Ночью 29 октября по Украине температура ночью составит 0...+6, а днем синоптики ожидают +9...+16.

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Как сообщалось ранее, синоптики объявили штормовое предупреждение в Киеве к концу дня. Порывы ветра будут достигать 18 м/с.